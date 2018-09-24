2018-09-24T17:49:21+03:00
Общество

Здание экс-консульства США в Петербурге сдают в аренду почти за 4 млн рублей в месяц

Сдавать в аренду планируется и экс-резиденцию генерального консула США в Санкт-Петербурге
Людмила ИЛЬИНА
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Объявление о сдаче в аренду здания, в котором до 31 марта 2018 года находилось бывшее консульство США, появилось на сайте Avito.Объявление о сдаче в аренду здания, в котором до 31 марта 2018 года находилось бывшее консульство США, появилось на сайте Avito.
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Объявление о сдаче в аренду здания, в котором до 31 марта 2018 года находилось бывшее консульство США, появилось на сайте Avito. Апартаменты площадью чуть больше 4 тыс.кв.м в центральном районе Петербурга предлагают снять за 3 миллиона 682 тысячи 564 рублей в месяц. За эти деньги арендатор также получит участок 1725 кв. метров и гаражные блоки на 4 автомобиля. Располагается вся эта красота на Фурштатской в старинном доме 15, лит. А, построенном в 1897 году.

- Здание не относится ни к числу выявленных объектов культурного наследия, ни к числу объектов культурного наследия федерального, регионального или муниципального значения, что снимает дополнительные ограничения на перепланировку и приспособление под необходимые цели, - уточняется в объявлении.

Сдавать в аренду планируется и экс-резиденцию генерального консула США в Санкт-Петербурге, которая находится неподалеку - в Гродненском переулке. За это помещение площадью 1,3 тысячи кв. метров арендодатели просят 1 миллион 498 тысяч 600 рублей ежемесячно.

Напомним, генеральное консульство США в Петербурге закрылось 31 марта по решению министерства иностранных дел России. В Северной столице оно функционировало аж с 1973 года.

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