На ЗСД до конца 2018 года будут действовать летние тарифы

24 Сент. 18:13 2018-09-24T18:13:39+03:00

На ЗСД до конца 2018 года будут действовать спецтарифы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Он будет действовать для всех классов транспортных средств

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Отличная новость для водителей, которые часто ездят через ЗСД (Западный скоростной диаметр): оператор продлил специальные "летние" тарифы на проезд через магистраль до конца 2018 года. Это связано в первую очередь с тем, что на Кольцевой автомобильной дороге в Петербурге проходят или запланированы профилактические и ремонтные работы.

Как отмечается на сайте Магистраль Северной столицы, тариф будет действовать для всех классов транспортных средств, проезжающих по маршрутам: КАД (Юг) – Е-18 «Скандинавия» и в обратном направлении; КАД (Юг) – КАД (Север) и в обратном направлении. - Так, например, стоимость проезда по маршруту КАД (Юг) – КАД (Север) для легковыйх машин днем составит 173 руб. вместо 237,2 руб., а по маршруту КАД (Юг) – «Скандинавия» – 216,2 руб. вместо 297,3 руб.

- Если по результатам 2017 года зафиксировано более 80 миллионов транзакций на ЗСД, то в 2018 году мы рассчитываем выйти на уровень свыше 88 миллионов, - отметил генеральный директор ООО «Магистраль северной столицы» Алексей Николаевич Бнатов.

Специальные тарифы на ЗСД будут действовать до 1 января 2019 года.