2018-09-24T18:22:03+03:00
Общество

За прошлую неделю с улиц Петербурга вывезли 3 тысячи тонн мусора

В понедельник на смену вышли 330 машин спецтехники и 870 дворников
Полина ЖУКОВА
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За неделю улицы города на Неве очистили от 2,5 тысяч тонн смета и 496 тонн мусора. Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству.За неделю улицы города на Неве очистили от 2,5 тысяч тонн смета и 496 тонн мусора. Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству.
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Об уборке дорог и тротуаров города за прошлую неделю отчитался Комитет по благоустройству в понедельник, 24 сентября. Оказалось, что с улиц Северной столицы за прошедшие семь дней вывезли 2,5 тысячи тонн смета и 496 тонн мусора, сообщили в пресс-службе Комитета.

Чистоту в городе с 17 по 23 сентября наводила спецтехника в течение 3,8 тысяч смен. А работники ручного труда вышли на смены в общей сложности 7,2 тысячи раз. На влажную уборку улиц Петербурга с 17 по 23 сентября потратили 19 тысяч кубометров воды.

Кстати, всего с начала сезона на мойку и полив дорог и тротуаров в городе на Неве уже израсходовали 813 тысяч кубометров воды.

– Сегодня днем на улицах города работают свыше 330 единиц спецтехники и 870 работников ручного труда, – отметили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Петербуржцам также напомнили, что дежурная служба Комитета работает круглосуточно. И если горожане хотят выразить пожелания, связанные с уборкой в Северной столице, можно обращаться по номеру телефона 314-60-13.

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