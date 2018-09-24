2018-09-25T06:54:14+03:00
Происшествия

42-летний мужчина изнасиловал жительницу Волхова под лестницей школы

Подозреваемый задержан, у него дома произведен обыск
Степан СТЕПАНОВ
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В Волхове 42-летний изнасиловал 46-летнюю женщину за школой.В Волхове 42-летний изнасиловал 46-летнюю женщину за школой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинградской области задержан 42-летний житель города Волхов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Мужчину подозревают в изнасиловании 46-летней женщины.

- Ночью 23 сентября возле школы на одной из улиц города Волхов злоумышленник напал на прохожую, затащил под лестничный проем запасного выхода учебного заведения, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сообщается на сайте СУ СКР по Ленинградской области.

Подозреваемого оперативно удалось найти в ходе профессионально выполненной работы следователей СК и оперативных сотрудников подразделений ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Следователи осмотрели место происшествия, а также произвели обыск в квартире подозреваемого, - отметили в пресс-службе. - Дома у него были обнаружены и изъяты предметы, представляющие интерес для следствия.

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