Организатор квеста «Голодные игры» получил срок за покалеченного клиента
В Санкт-Петербурге вынесли приговор одному из организаторов экстремального квеста «Голодные игры». Мужчина признан виновным и получил один год условно с испытательным сроком на 2 года за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
ЧП, из-за которого устроитель нескучного времяпрепровождения петербуржцев попал под расследование, произошло 8 апреля 2018 года. Во время прохождения квеста пострадала 23-летняя женщина. Она упала из-за разрыва каната, ей был причинен тяжкий вред здоровью.
- Мужчина организовал проведение квеста в одном из домов по Боровой улице, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области. - Частью испытания были элементы стационарного веревочного парка - канат-тролль. Он предоставлял игрокам экипировку, а также взимал плату за проведение игры, не имея комплекта действующих нормативных документов по обеспечению безопасности потребителей. Также на площадке не было страховочных линий, а сам у самого объекта не имелось разрешения на введение в эксплуатацию объекта.