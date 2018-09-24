Организатор квеста «Голодные игры» получил срок за покалеченного клиента

24 Сент. 19:29 2018-09-24T19:31:01+03:00

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор одному из организаторов экстремального квеста «Голодные игры». Мужчина признан виновным и получил один год условно с испытательным сроком на 2 года за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

ЧП, из-за которого устроитель нескучного времяпрепровождения петербуржцев попал под расследование, произошло 8 апреля 2018 года. Во время прохождения квеста пострадала 23-летняя женщина. Она упала из-за разрыва каната, ей был причинен тяжкий вред здоровью.

- Мужчина организовал проведение квеста в одном из домов по Боровой улице, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области. - Частью испытания были элементы стационарного веревочного парка - канат-тролль. Он предоставлял игрокам экипировку, а также взимал плату за проведение игры, не имея комплекта действующих нормативных документов по обеспечению безопасности потребителей. Также на площадке не было страховочных линий, а сам у самого объекта не имелось разрешения на введение в эксплуатацию объекта.