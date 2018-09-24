Глава новгородского Роспотребнадзора брал взятки тахтой и диваном

24 Сент. 20:02 2018-09-24T20:02:50+03:00

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Глава новгородского Роспотребнадзора не перестает удивлять. Еще недавно Анатолия Росоловского задержали за взятку, которую тот взял … лечением зубов в стоматологии. Заваленные куриным пометом деревенские поля – не беда, если главный санитарный врач может расплываться в белоснежной голливудской улыбке. Так рассудил чиновник и не стал штрафовать местное предприятие за отходы. За снисходительную улыбку чиновника коммерсантам пришлось заплатить аж полмиллиона рублей.

Но красивая улыбка оказалась не единственным грехом чиновника. Видимо, Росоловский был настолько беден, что ему не на чем было лежать. И вправду, ведь главный санврач все о народе думал. Но спать ему, как и другим людям, хотелось. А потому мужчина, по версии следствия, взял взятку … мебелью.

- Руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский, арестованный за получение взятки в виде стоматологических услуг почти на полмиллиона рублей, дополнительно изобличен в получении взятки мебелью, - рассказывают в СУ СКР по Новгородской области. - Тахту, диван и комод на сумму более 70 тысяч рублей обвиняемый получил за свою подпись на заключении проекта защитной зоны полигона твердых бытовых отходов.

Росоловский явно не войдет в историю как самый богатый мздоимец. Но как самый практичный чиновник главный санврач точно запомнится. Вот только тахту в СИЗО не пронести…