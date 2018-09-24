Пятилетний мальчик упал у Мариинского театра и попал в реанимацию

24 Сент. 22:17 2018-09-24T22:17:10+03:00

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Пятилетний петербуржец оказался в реанимации после прогулки. Малыш под присмотром взрослых любовался красотами Северной столицы. Находясь неподалеку от Мариинского театра, ребенок залез на каменную конструкцию, не удержался и упал.

Хотя было и невысоко, но мальчик, падая, сильно ударился головой. Родители вызвали "скорую помощь". Врачи быстро приехали на вызов и увезли малыша в больницу.

Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Вместе с тем известно, что маленький пациент находится в сознании, несмотря на серьезную травму, дышит сам. Пока он еще в реанимационном отделении, но, как сообщает Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, уже в ближайшее время пациента переведут в обычную палату.