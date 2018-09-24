Петербургского фельдшера, по легкомысленности которой умер мужчина, отправили на исправительные работы

24 Сент. 23:31 2018-09-24T23:31:30+03:00

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В Петербурге состоялся суд над фельдшером "скорой помощи", которая в ноябре прошлого года не отправила бригаду к умирающему пациенту. Жена заболевшего мужчины несколько раз звонила в "скорую", говорила, что мужу очень плохо, что у него лихорадка. Но ей советовали только принять жаропонижающее.

По сообщению пресс-службы суда, фельдшер, сидящая на телефоне, "легкомысленно отнеслась к полученным сообщениям и, преступно бездействуя, не зарегистрировала вызов и не организовала своевременный выезд бригады для оказания помощи".

Всю ночь жена заболевшего мужчины продолжала просить о помощи. И только на следующее утро ее мужа решили госпитализировать в больницу имени Боткина. Через несколько часов мужчина скончался.

На суде фельдшер признала свою вину и принесла извинения потерпевшей. Суд признал ее виновной и отправил на шесть месяцев на исправительные работы с удержанием пяти процентов заработка в доход государства. Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск о взыскании морального и материального вреда - в размере 543 тысяч рублей