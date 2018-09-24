Главным федеральным инспектором по Санкт-Петербургу стал Афанасий Киселев

24 Сент. 23:52 2018-09-24T23:52:26+03:00

Ранее он занимал ту же должность в Брянской области

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В Санкт-Петербурге кадровые изменения.

- Распоряжением полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе на должность главного инспектора по Санкт-Петербургу назначен Афанасий Дмитриевич Киселев, - говорится в официальном сообщени полпреда Александра Беглова.

Афанасию Киселеву 62 года. Он родился в Брянской области, но большую часть сознательной жизни провел на берегах Невы. В 70-90-е годы работал на производствах в Ленинграде и Санкт-Петербурге, затем служил в прокуратуре, был заместителем петербургского филиала Академии Генеральной прокуратуры РФ.

А с 2012 по сентябрь 2018 года служил главным инспектором по Орловской области, был главным инспектором по Борянской области. Теперь переведен в Северную столицу.