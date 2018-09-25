На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры

СЕГОДНЯ 00:13 2018-09-25T00:13:11+03:00

В ближайшее время ее уничтожат

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На "Сестрорецкий рыбоперерабатывающий комбинат" внезапно нагрянула проверка. Пришли представители прокуратуры Курортного района, а вместе с ними специалисты Роспотребнадзора. Проверяли соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Установлено, что на момент проверки на комбинате более двух с половиной часов не было электричества, в результате чего в производственном цехе более 1,6 тонн икры хранились при температуре плюс 21 градус вместо положенных плюс 15, - сообщают в прокуратуре.

В результате вся эта икра испортилась. Чтобы ее не отправили на продажу, прокуроры опечатали товар и отправили на карантин. Практически одновременно подготовили постановление на уничтожение 1600 килограммов икры.