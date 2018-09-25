«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года

СЕГОДНЯ 08:21 2018-09-25T08:21:30+03:00

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На носу отопительный сезон, и правительство Северной столицы решает, как не получить новые проблемы из-за прохудившихся труб. Основные опасения вызывают коммуникации, принадлежащие акционерному обществу «Теплосеть Санкт-Петербурга». Чтобы в будущем не получить критической ситуации, город намерен выделить компании 9 миллиардов рублей

- Бюджетные инвестиции позволят увеличить долю Санкт-Петербурга в уставном капитале АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с прицелом на доведение её до 100 процентов, - сообщает пресс-служба комитета по энергетике.

Но главное, на что пойдут средства – текущий ремонт труб водоснабжения. На сегодняшний момент «Теплосеть» имеет в своем ведении 2 490 километров коммуникаций. Из них 1 125 нуждаются в замене. При этом само предприятие планирует ремонтировать всего 19 километров теплотрассы в год. Такими темпами через несколько лет большая часть труб придет в аварийное состояние. А ведь «Теплосеть» обеспечивает теплом около 2,5 миллионов петербуржцев.

Выделенные в течение трех лет 9 миллиардов рублей помогут не только поддержать коммуникации в рабочем состоянии, но и постепенно увеличивать темпы замены изношенных труб.

- Обеспечение надежного теплоснабжения – это социально значимая задача, перед лицом которой все рассуждения о коммерческой выгоде или окупаемости вложений должны отойти на второй план, - подчеркнул вице-губернатор Игорь Албин.