В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР

СЕГОДНЯ 08:45 2018-09-25T08:46:12+03:00

Лидер кубинской революции побывал в городе на Неве в 1963-м году

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Вчера, 24 сентября, в Смольном дворце торжественно открыли выставку, посвященную 55-летию визита в СССР и в Ленинград в частности, лидера кубинской революции Фиделя Кастро. В экспозиции представлены как фотографии, так и художественные работы.

- В Петербург привезли 30 картин известного кубинского художника Йосвани Мартинеса Переса, - сообщает пресс-служба Смольного.

На открытие выставки пришли не только члены Общества российско-кубинской дружбы, но и посол Республики Куба в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь, специально по этому случаю приехавший в Северную столицу из Москвы.

А губернатор города Георгий Полтавченко вспомнил, как в молодости стоял на Невском проспекте и лично видел Кастро, проезжавшего в открытом автомобиле.

Стоит напомнить, что лидер кубинской революции побывал в городе на Неве в 1963-м году. В Ленинграде он посетил завод «Электросила», зашел на «Аврору», побывал в Разливе, где находится музей-шалаш Ленина и напоследок выступил перед жителями города на стадионе имени Кирова.