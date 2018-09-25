2018-09-25T09:36:18+03:00
Экономика

Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей

Проект главного финансового документа города представили в профильном комитете Смольного
Петр КИБЕР
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Дефицит бюджета Петербурга будет больше 50 миллиардов рублей.Дефицит бюджета Петербурга будет больше 50 миллиардов рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бюджет Санкт-Петербурга опять будет дефицитным. И на сей раз его размер может вплотную приблизиться к допустимым по закону 10 процентам. Проект главного финансового документа, по которому город будет жить ближайшие три года, предусматривает превышение расходов над доходами на сумму в 52 миллиарда рублей. И это только в 2019 году.

- В проекте бюджета на 19 процентов увеличат расходы на покупку нового транспорта и откажутся от увеличения тарифов на проезд, - пишут «Невские новости».

Запланированные 400 миллионов рублей на рекультивацию свалок будут увеличены вдвое. Кроме полигона «Новоселки», около 100 миллионов направят на «Красный Бор», с которым потребовал разобраться глава Совета безопасности Патрушев.

Дополнительную «дыру» в городском бюджете проделала федеральная инициатива – отмена транспортного налога на движимое имущество, что ежегодно приносило доход в 18-20 миллиардов рублей. Но и без этого, Петербург тратит больше, чем зарабатывает.

Из основных трат: расходы на метро – 28 миллиардов, а также социалка. Так называемый «детский» бюджет, который включает различные меры поддержки незащищенным категориям населения, вырос до 198 миллиардов рублей.

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