Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки

СЕГОДНЯ 10:32 2018-09-25T10:32:09+03:00

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Доступ к чужим деньгам, особенно к большим, может стать поводом для преступления. Так, две чиновницы «Почты России» попали под суд за хищение почти 5 миллионов рублей. Обе женщины были пойманы «за руку» и раскаялись в своем проступке.

- Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юлии Родиной и Надежды Никоновой, незаконно снимавших деньги со счетов пенсионеров, - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Замысел сообщниц был прост – занимая должности начальника почтового отделения и его заместителя, женщины смогли незаметно красть деньги из кассы, а потом возвращать из, переводя средства со счетов пенсионеров. Всего пострадали 10 человек, у которых было «уведено» 4 767 563 рубля 47 копеек.

Преступная деятельность подельниц продолжалась почти два года, прежде чем их разоблачили и привлекли к ответственности. Обе раскаялись, стали сотрудничать со следствием и попросили рассматривать их дело в особом порядке, когда за признание подсудимым не может быть назначено больше 2/3 наказания.

В данном случае, суд учел все обстоятельства и дал каждой по 2 года условно.