Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти

СЕГОДНЯ 12:24 2018-09-25T12:24:41+03:00

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Железнодорожный вокзал станции Дибуны в поселке Песочный стал объектом культурного наследия регионального значения. Здание, построенное в 1904 году, включено в единый государственный реестр, о чем сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров.

- Со станцией Дибуны связан эпизод из истории революции – в августе 1917 года Владимир Ленин вышел на станцию Дибуны из шалаша в Сестрорецком разливе, чтобы сесть в кабину паровоза Ялавы и нелегально доехать до Великого княжества Финляндского, - рассказал Макаров. - А в годы Великой Отечественной войны Дибуны были прифронтовой зоной. В 2014 году вокзал был закрыт в связи с низким пассажиропотоком.

Так выглядел вокзал в 1909 году. Фото: http://kgiop.gov.spb.ru

Здание вокзала в стиле «северного модерна» выглядит довольно просто, но наибольшую ценность в нем представляют композиция и декоративное убранство лицевого фасада, усложненного треугольными фронтонами по флангам и открытой верандой по центру, украшенной резными элементами.