2018-09-25T13:21:08+03:00
Происшествия

Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом

Кража произошла на улице Пражской вечером 24 сентября
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Портфель с деньгами украли из иномарки гендиректора мясокомбината.Портфель с деньгами украли из иномарки гендиректора мясокомбината.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Портфель с документами, деньгами и газовым пистолетом украли из машины на улице Пражской. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, произошло это вечером 24 сентября.

По предварительной информации, машина стояла на парковке около торгового центра на Пражской улице. Неизвестные разбили стекло «Лексуса», который принадлежит генеральному директору мясоперерабатывающего комбината. Мужчина пришёл в полицию Фрунзенского района с заявлением о пропаже.

По словам потерпевшего, в украденном портфеле лежали документы, газовый пистолет и миллион рублей.

- Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в пресс-службе полиции.

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