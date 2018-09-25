2018-09-25T13:29:39+03:00
Происшествия

"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд

Покрывал деятельность злоумышленников бывший полицейский
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Банда, состоявшая в основном из женщин-соблазнительниц, будут судить в Петербурге.Банда, состоявшая в основном из женщин-соблазнительниц, будут судить в Петербурге.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следователи завершили работу над делом банды, которая обманом выманивала у людей пин-коды карт и присваивала себе крупные суммы денег. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе СУ СК Р по Санкт-Петербургу, подозреваемыми по проходят 26 человек, а объем дела составил 467 томов. Все материалы передали в суд.

В полиции сообщили, что трое организаторов в 2011 году набрали себе группу «единомышленников», а точнее «единомышленниц» из 23 человек. Задача девушек состояла в том, чтобы заманивать состоятельных жертв в ночной клуб, выведывать там данные кредиток гостей, а затем поить мужчин до беспамятства.

Когда потерпевший приходил в себя, ему сообщали, что он потратил массу денег на покупку элитного алкоголя и разные услуги.

- После этого потерпевших выпроваживали на улицу, - пояснили в пресс-службе.

По такой схеме банда работала до октября 2014 года. Правоохранители насчитали 8 ночных клубов, в которых работали злоумышленники. Все заведения находились в разных районах города.

Укрываться от закона злоумышленникам помогал бывший полицейский. За вознаграждение в 50 тысяч рублей он каждый месяц отказывал в возбуждении уголовных дел после проверок, которые проводили его коллеги.

Теперь членов группировки в зависимости от ролей в банде ждет уголовная ответственность по разным частям статьи «организация преступного сообщества и участие в нем, злоупотребление должностными полномочиями» российского уголовного кодекса.

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