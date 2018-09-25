2018-09-25T13:57:50+03:00
Общество

В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев

С 1 октября во всех военкоматах Северной столицы ждут желающих отдать долг родине
Петр КИБЕР
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В осенний призыв из Петербурга в армию уйдут 2,6 тысячи человек.В осенний призыв из Петербурга в армию уйдут 2,6 тысячи человек.Фото: Алена ЗАЙЦЕВА
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Осень для обычного горожанина означает только пасмурную погоду и нетерпеливое ожидание того, когда включат батареи. Но для тысяч молодых людей, октябрь – время призыва. Сейчас в Северной столице начинается очередная призывная кампания, в ходе которой в армию отправятся 2,6 тысячи человек.

- 25 сентября на заседании правительства принят проект постановления «О призыве граждан Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга на военную службу в октябре-декабре 2018 года», - сообщает пресс-служба городской администрации.

В переводе с канцелярского языка на русский, это означает, что уже скоро молодые, побритые «под ноль» жители Северной столицы отправятся к месту своей службы.

Из 2620 человек, которых планирует призвать городской военкомат, 524 человека имеют высшее образование. 1641 новобранец будет служить в режимных частях, а для остальных, в соответствии с последними веяниями, будет подобрано место поближе к дому. Впрочем, тут всегда есть место желающим отправиться на флот или в другие рода войск.

Главный городской сборный пункт организован на Загородном проспекте, дом 54. Здесь с призывниками и их родителями, кроме общих организационных мероприятий, проведут воспитательную и культурно-массовую работу.

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