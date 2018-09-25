Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег

СЕГОДНЯ 14:24 2018-09-25T14:24:12+03:00

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Будущее наступает. По крайней мере в финансовом плане. Петербуржцы все реже пользуются наличными и переходят на иные виды оплаты. Пусть 53 процента горожан все еще достают перед кассой «железо» из кошельков, но многие давно освоили и бесконтактные мобильные платежи и переводы через интернет и банальные пластиковые карты, которые есть даже у пенсионеров.

- Число выпущенных в Санкт-Петербурге платежных карт с начала 2018 года выросло на 0,6 процента - до 13,7 миллиона штук, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Банка России.

Это означает, что каждый горожанин носит в кармане как минимум 2-3 банковские карты. Впрочем, у многих их гораздо больше. Дебетовые, кредитные, зарплатные. С бонусами и кэшбеком – обычно в кошельке их целая россыпь. Но, постепенно и карты уходят на второй план. Сейчас никого не удивишь человеком, прикладывающим к терминалу мобильный телефон. Если в устройстве встроена система бесконтактных платежей, то можно использовать только свой сотовый.

До вшитых под кожу чипов в массовом порядке пока еще не дошло, но современные виды оплаты уверенно вытесняют наличные деньги.