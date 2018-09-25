2018-09-25T14:24:12+03:00
Общество

Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег

Почти половина всех финансовых операций проходит по пластиковым картам и сервисам оплаты
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег.Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег.Фото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Будущее наступает. По крайней мере в финансовом плане. Петербуржцы все реже пользуются наличными и переходят на иные виды оплаты. Пусть 53 процента горожан все еще достают перед кассой «железо» из кошельков, но многие давно освоили и бесконтактные мобильные платежи и переводы через интернет и банальные пластиковые карты, которые есть даже у пенсионеров.

- Число выпущенных в Санкт-Петербурге платежных карт с начала 2018 года выросло на 0,6 процента - до 13,7 миллиона штук, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Банка России.

Это означает, что каждый горожанин носит в кармане как минимум 2-3 банковские карты. Впрочем, у многих их гораздо больше. Дебетовые, кредитные, зарплатные. С бонусами и кэшбеком – обычно в кошельке их целая россыпь. Но, постепенно и карты уходят на второй план. Сейчас никого не удивишь человеком, прикладывающим к терминалу мобильный телефон. Если в устройстве встроена система бесконтактных платежей, то можно использовать только свой сотовый.

До вшитых под кожу чипов в массовом порядке пока еще не дошло, но современные виды оплаты уверенно вытесняют наличные деньги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры