2018-09-25T14:50:25+03:00
Происшествия

В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин

На проспекте Просвещения водитель ПАЗа неудачно отъехал от остановки
Петр КИБЕР
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В Петербурге маршрутка собрала "паровоз" из девяти машин. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге маршрутка собрала "паровоз" из девяти машин. Фото: vk.com/spb_today
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Не особо серьезное, зато особо массовое ДТП устроил водитель маршрутного такси, следовавшего по проспекту Просвещения. По непонятной пока причине, водитель дернул руль и врезался в припаркованные машины.

- На проспекте Просвещения у дома 43, маршрутчик собрал «паровоз», - сообщают очевидцы события в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Всего, кроме самого ПАЗика, в аварии пострадали девять автомобилей. В большинстве случаев у машин побиты бампера и помяты капоты с багажниками, но водитель маршрутки взял не «качеством» повреждений, а количеством.

Кроме сочувствий владельцам ни в чем не повинных автомобилей, пользователи соцсетей сочувствуют и самому шоферу, с которого теперь строго спросит автопарк. А именно перевозчик будет платить за ремонт, если денег по страховке окажется недостаточно.

В том, что виноват водитель ПАЗа, уверяют пассажире, ехавшие внутри автобуса.

- Я один из пострадавших - был в этой маршрутке. Шофер болтал по телефону, а машины просто стояли. Помех для движения не было. Он отвлекся и автобус повело вправо, - пишет Дмитрий Арсеньев.

Но, в любом случае, виновника определят дознаватели ГИБДД, а пока владельцам разбитых машин остается лишь удрученно рассматривать свое помятое имущество и ждать выплат по страховке.

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