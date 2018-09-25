Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной

СЕГОДНЯ 15:01 2018-09-25T15:01:02+03:00

Под комплекс отдали два участка, общей площадью в 21,5 тысячи квадратных метра

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Правительство Санкт-Петербурга согласовало выделение двух земельных участков под строительство музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда». Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе муниципалитета, решение выделить конкретные участки под эти нужды принято 25 сентября во время заседания правительства города.

Под строительство музейного комплекса пойдут два участка в Центральном районе. Площадь одного из них – 17,5 тысяч квадратных метров, площадь второго – 4 тысячи. Застройщиком будет акционерное общество «Центр выставочных и музейных проектов».

В состав комплекса войдут мемориал, научно-исследовательский центр, зона для проведения выставок, образовательный центр, фондохранилище, архив и образовательный центр.

После того, когда комплекс достроят, его передадут в собственность города.

Закладной камень музея установили в сентябре 2018 года, в день памяти жертв блокады. Планируется, что музей откроют в 2020 году.