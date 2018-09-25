2018-09-25T15:30:14+03:00
Общество

В Петербургском метро на 10 минут включат сирены

Так в подземке проверят систему центрального оповещения
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Пассажирам метро в Петербурге дадут послушать сообщение о чрезвычайных ситуациях.Пассажирам метро в Петербурге дадут послушать сообщение о чрезвычайных ситуациях.Фото: Александр ГЛУЗ
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На десять минут в четверг, 4 октября, в метро в Санкт-Петербурге будет более шумно, чем обычно: в этот день включат сирены и все динамики. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе метрополитена, горожан и гостей города просят не пугаться и настроиться на позитивную волну. Этот «концерт» нужен, чтобы проверить, насколько хорошо работает система центрального оповещения.

- В рамках проверки с 11.30 до 11.40 часов на станциях Петербургского метрополитена будет осуществляться трансляция специальных текстов, - пояснили в пресс-службе.

Шумное представление помимо проверки работоспособности имеет еще одну цель: дать пассажирам послушать, что из себя представляет сообщение о чрезвычайных ситуациях.

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