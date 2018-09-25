2018-09-25T17:23:10+03:00
Происшествия

Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить

Командир взвода заработал ушиб и растяжение, водитель – статью
Анна ПОСЛЯНОВА
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На очереди – уголовное делоНа очереди – уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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Двойное нарушение закона совершил 45-летний хозяин «Ниссан Кашкай»: сначала мужчина сел за руль подшофе, а затем в попытке доказать, что трезв, наехал на полицейского.

Иномарку остановили у дома №53 по улице Восстания, неподалеку от перекрестка с Кирочной, в пятницу, 21 сентября. Водитель был явно выпивший, что и доказал алкотестер. Автомобилиста собирались задержать и снабдить протоколом за вождение в нетрезвом виде. Но мужчина заканчивать свой алковояж не собирался.

– Во время задержания мужчина совершил наезд на заместителя командира взвода батальона, – сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Полицейский получил ушиб мягких тканей и растяжение кисти руки. После оказания медицинской помощи он в удовлетворительном состоянии продолжил нести службу.

В итоге на лихача составили два протокола: за нетрезвое вождение и мелкое хулиганство. На очереди – уголовное дело.

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