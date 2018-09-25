2018-09-25T17:54:55+03:00
Происшествия

Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа

Причина – многомиллионная взятка
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Прокурор просил для народной избранницы десять лет колонии и десять миллионов штрафаПрокурор просил для народной избранницы десять лет колонии и десять миллионов штрафаФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Светлана Нестерова, в прошлом – депутат петербургского ЗакСа, помощница депутата Госдумы Александра Морозова и потенциальная губернатор Петербурга, получила срок и огромный штраф.

Депутат попалась на хищениях бюджета еще в 2016-ом. После обысков ФСБ выяснилось, что Нестерова получила в сумме более 4,8 миллиона рублей за то, что вместе с помощниками распределила 25 миллионов рублей, предназначенных организациям по защите малоимущих, так, как надо.

Помощницы Нестеровой давно получили условные сроки. А вот уголовное дело на саму Светлану шло от следствия в суд больше года. За взятку в особо крупном размере прокурор просил наказать экс-депутата десятью годами за решеткой и десятью штрафными миллионами рублей.

– Красногвардейский районный суд Петербурга назначил Нестеровой наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 6,1 миллиона рублей, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры