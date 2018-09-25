Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа

СЕГОДНЯ 17:54 2018-09-25T17:54:55+03:00

Прокурор просил для народной избранницы десять лет колонии и десять миллионов штрафа Фото: Александр ГЛУЗ

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Светлана Нестерова, в прошлом – депутат петербургского ЗакСа, помощница депутата Госдумы Александра Морозова и потенциальная губернатор Петербурга, получила срок и огромный штраф.

Депутат попалась на хищениях бюджета еще в 2016-ом. После обысков ФСБ выяснилось, что Нестерова получила в сумме более 4,8 миллиона рублей за то, что вместе с помощниками распределила 25 миллионов рублей, предназначенных организациям по защите малоимущих, так, как надо.

Помощницы Нестеровой давно получили условные сроки. А вот уголовное дело на саму Светлану шло от следствия в суд больше года. За взятку в особо крупном размере прокурор просил наказать экс-депутата десятью годами за решеткой и десятью штрафными миллионами рублей.

– Красногвардейский районный суд Петербурга назначил Нестеровой наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 6,1 миллиона рублей, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.