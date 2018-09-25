В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы

СЕГОДНЯ 18:27 2018-09-25T18:27:17+03:00

За эти деньги индивидуальный предприниматель промыл в домах бойлеры

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Особо крупную аферу провернули в Красном Селе. Управляющая компания «КомСервис», которая заведует 42 жилыми многоэтажками, заплатила астрономическую сумму за работы, которых не было вовсе.

Компания наняла индивидуального предпринимателя для промывки общедомовых бойлеров от накипи. Судя по расчетному счету бизнесмена, который регулярно пополнялся, коммуникации промывали исправно в течение пяти лет. Но на самом деле бойлеры не чистили.

– С декабря 2013 года по апрель 2018 года составлялись акты выполненных работ, – сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга. – Согласно ним, «КомСервис» перечислил предпринимателю более 96 миллионов рублей в счет оплаты.

Деньги утекли через немытые коммуникации прямо из карманов жителей домов. Но кто конкретно «нагрел» собственников на бойлерах, разберется следствие.