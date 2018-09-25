Петербург примет Международную регату больших учебных парусников в 2021 году

25 Сент. 20:43 2018-09-25T20:43:32+03:00

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Крупнейшая международная регата больших учебных парусных судов, Tall Ships Races, пройдет в городе на Неве в 2021 году. Об этом губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил сегодня, 25 сентября, во время визита в спортивную школу парусного спорта «Крестовский остров».

– В наш город приедут более трех тысяч спортсменов из пятидесяти стран, – сообщают в пресс-службе Администрации губернатора Санкт-Петербурга. – В регате примут участие более ста судов. Петербург ждет в гости сотни тысяч зрителей. Город уже начал подготовку к этому масштабному спортивному событию.

В морской столице активно взялись за развитие яхтинга. Так, городской учебный яхт-центр на Крестовском открыли год назад. Сегодня здесь «служат» 86 судов и занимаются 250 человек. В числе воспитанников – мастера спорта международного класса.