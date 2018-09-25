Дело о 25 миллионах невыплаченной зарплаты передали в суд
Генерального директора компании «СМУ-303», которая специализируется на инженерных сетях, Виктора Мусихина приглашают в зал суда. Бизнесмена обвинили в невыплате зарплаты 240 сотрудникам и злоупотреблении полномочиями.
– Мусихин совершил невыплату заработной платы работникам на сумму не менее 25 758 362 рубля 10 копеек, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
В Василеостровский районный суд дело поступило с ходатайством следствия.
– Следствие ходатайствует о прекращении дела и назначении судебного штрафа, – сообщают в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
Дело в том, что Мусихин уже рассчитался с работниками. Долги компания погасила с мая 2017 по июнь текущего года. Как объяснял управленец, подрядчик оказался в заложниках у более крупной строительной компании, которая задерживала выплаты.
– Уголовное дело передано судье, – отмечают в суде. – Но к рассмотрению оно еще не назначено.