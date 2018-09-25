Дело о 25 миллионах невыплаченной зарплаты передали в суд

25 Сент. 21:51 2018-09-25T21:51:37+03:00

На скамье подсудимых – гендиректор компании «СМУ-303», которая строит инженерные сети

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Генерального директора компании «СМУ-303», которая специализируется на инженерных сетях, Виктора Мусихина приглашают в зал суда. Бизнесмена обвинили в невыплате зарплаты 240 сотрудникам и злоупотреблении полномочиями.

– Мусихин совершил невыплату заработной платы работникам на сумму не менее 25 758 362 рубля 10 копеек, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В Василеостровский районный суд дело поступило с ходатайством следствия.

– Следствие ходатайствует о прекращении дела и назначении судебного штрафа, – сообщают в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Дело в том, что Мусихин уже рассчитался с работниками. Долги компания погасила с мая 2017 по июнь текущего года. Как объяснял управленец, подрядчик оказался в заложниках у более крупной строительной компании, которая задерживала выплаты.

– Уголовное дело передано судье, – отмечают в суде. – Но к рассмотрению оно еще не назначено.