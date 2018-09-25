МЧС предупреждает: В среду 26 сентября ветер в Петербурге разгонится до 23 метров в секунду

25 Сент. 22:30 2018-09-25T22:30:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Промозглая осень идет в Санкт-Петербург семимильными шагами. Завтра в городе снова будет холодно, особенно ранним утром. А ветер разгонится аж до 23 метров в секунду.

Главное управление МЧС по городу предупреждает петербуржцев об опасности и просит быть внимательными и соблюдать простые правила.

- Уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна, машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, - говорится в официальном сообщении спасателей.

Но не только ветер ждет завтра петербуржцев. Согласно прогнозам синоптиков, в Северной столице 26 сентября ожидаются сильные дожди, местами ливни.

- Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы, постарайтесь укрыться в зданиях выше возможного уровня затопления. Если дождь застал вас в машине, перестройтесь в крайний правый ряд и остановитесь на обочине с включенными аварийными огнями, - советуют в МЧС.