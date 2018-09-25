Перепутала: В Санкт-Петербурге мать дала 3-летней девочке клофелин вместо антибиотика

25 Сент. 22:45 2018-09-25T22:45:31+03:00

Сейчас жизни девочки уже ничего не угрожает

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И снова ребенок в Санкт-Петербурге пострадал по недосмотру или даже невнимательности родителей. Как сообщает Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова, трехлетняя девочка по ошибке матери приняла сильнодействующее лекарство.

Речь идет о клофелине. Его мама девочки принимает по рецепту врача. Заметив, что малышка заболевает, мать решила дать ей антибиотики. Девочка выпила таблетку. И только тогда родительница поняла, что дала девочке не антибиотик, а клофелин.

Женщина сразу же вызвала "скорую". Врачи приехали быстро и на машине с красным крестом на борту увезли ребенка в больницу - в реанимационное отделение. Спустя сутки реанимации врачи перевели маленькую пациентку в обычную палату.

- Сейчас ребенок в сознании, его жизни ничего не угрожает, - отметила Светлана Агапитова.