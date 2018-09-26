В среду в Петербурге ожидаются ливни и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:39 2018-09-26T07:39:40+03:00

Синоптики предупреждают, что непогода с новой силой ворвется в город на Неве

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Настоящая осенняя погода. С такой фразы можно начинать каждое утро, если выглянуть в окно. Но увы, это не приятная «золотая» осень, а суровая и северная петербургская стихия. Сегодня на город вновь обрушится ненастье.

- 26 сентября в Санкт-Петербурге пройдут дожди, местами сильные. Днем будет дуть сильный юго-западный ветер, с порывами до 20, а в прибрежный районах до 23 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше 10 градусов тепла, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Предостерегает о грядущей непогоде и региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу. В оповещении, опубликованном на интернет-портале ведомства, горожан предупреждают о возможном обрыве линий электропередач, падении деревьев и различных уличных конструкций.

Внимательными стоит быть не только пешеходам, но и автомобилистам. В непогоду жизненно важно строго соблюдать скоростной режим, не забывать включать фары, не пытаться ходом «пролететь» большие лужи и внимательно смотреть по сторонам, чтобы не проглядеть появившегося из пелены дождя пешехода.

Увы, но и завтра, 27 сентября, погода улучшится не сильно. Разве что дожди синоптики обещают не такие сильные.