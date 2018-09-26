2018-09-26T07:39:40+03:00
Происшествия

В среду в Петербурге ожидаются ливни и сильный ветер

Синоптики предупреждают, что непогода с новой силой ворвется в город на Неве
Петр КИБЕР
Поделиться:
В среду на Петербург обрушится непогода.В среду на Петербург обрушится непогода.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Настоящая осенняя погода. С такой фразы можно начинать каждое утро, если выглянуть в окно. Но увы, это не приятная «золотая» осень, а суровая и северная петербургская стихия. Сегодня на город вновь обрушится ненастье.

- 26 сентября в Санкт-Петербурге пройдут дожди, местами сильные. Днем будет дуть сильный юго-западный ветер, с порывами до 20, а в прибрежный районах до 23 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше 10 градусов тепла, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Предостерегает о грядущей непогоде и региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу. В оповещении, опубликованном на интернет-портале ведомства, горожан предупреждают о возможном обрыве линий электропередач, падении деревьев и различных уличных конструкций.

Внимательными стоит быть не только пешеходам, но и автомобилистам. В непогоду жизненно важно строго соблюдать скоростной режим, не забывать включать фары, не пытаться ходом «пролететь» большие лужи и внимательно смотреть по сторонам, чтобы не проглядеть появившегося из пелены дождя пешехода.

Увы, но и завтра, 27 сентября, погода улучшится не сильно. Разве что дожди синоптики обещают не такие сильные.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Линию скоростного трамвая от станции «Южная» до Колпино могут спроектировать раньше срока
Сто тысяч рублей заплатит управляющая компания дома Арнгольда за смену окон
На улице Дыбенко в Санкт-Петербурге погиб строитель
Сотрудники гипермаркета приняли роды у покупательницы
Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, которую изъяли у контрабандиста
По востоку от Финского залива объявлено штормовое предупреждение
Депутаты ЗакСа потребовали от Полтавченко объяснить возможную передачу Конюшенного ведомства в частные руки
Депутаты предлагают ввести штраф для гадалок и попрошаек в метро
Три человека пострадали в ДТП с автобусом Таллин-Петербург
Губернатор поздравил Олега Басилашвили с 84-летием
С 27 сентября памятник Николаю I начнут готовить к реставрации
Главный синоптик Петербурга рассказал о заморозках в городе и пообещал первое осеннее наводнение
Ночью в Петербурге горели четыре автомобиля
В больнице скончался гонщик, разбившийся на ралли «Санкт-Петербург»
Президент ФИФА Инфантино в письме поблагодарил Полтавченко за ЧМ-2018
Полтавченко уверен, что Петербург – один из самых безопасных городов в России
Перепутала: В Санкт-Петербурге мать дала 3-летней девочке клофелин вместо антибиотика
МЧС предупреждает: В среду 26 сентября ветер в Петербурге разгонится до 23 метров в секунду
Дело о 25 миллионах невыплаченной зарплаты передали в суд
Петербург примет Международную регату больших учебных парусников в 2021 году
Товарищи с Северного Кавказа выпили и решили сбежать от долгов в Финляндию
Двое похитили два миллиона у РЖД