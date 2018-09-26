2018-09-26T08:12:52+03:00
Общество

Полтавченко уверен, что Петербург – один из самых безопасных городов в России

В Северной столице прошло заседание международной коллегии МЧС
Петр КИБЕР
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Полтавченко назвал Петербург самым безопасным городом России. Фото: Пресс-служба губернатора С-ПбПолтавченко назвал Петербург самым безопасным городом России. Фото: Пресс-служба губернатора С-Пб
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Мало кто спорит, что в России есть более опасные места, чем Санкт-Петербург, но губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко уверен, что город на Неве – один из самых безопасных в стране. Об этом градоначальник заявил на совместной коллегии российского, белорусского и казахстанского МЧС.

- Городское правительство оказывает спасателям всемерную поддержку. Только в 2017 году на нужды противопожарной и поисково-спасательной служб Петербурга было направлено более трех миллиардов рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

На коллегии, прошедшей в петербургском университете МЧС России вчера, 25 сентября, были не только обсуждены вопросы сотрудничества экстренных ведомств трех стран, но и показаны возможности системы «Безопасный город», работающей в Северной столице.

По случаю мероприятия, в город на Неве прибыл и глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев. Он, вместе с губернатором Георгием Полтавченко, посетил Единый центр аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», где высокому гостю показали, как работает местная система.

Среди особенностей, которой Петербург отличается от других городов – сервис СМС-оповещения о ЧП людей с ограниченными возможностями. Также министру рассказали о планах по созданию сети мониторинга воздуха и о работе комплекса видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц ТИОД, обеспечивавшей безопасность во время проведения ЧМ-2018.

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