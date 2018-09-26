Президент ФИФА Инфантино в письме поблагодарил Полтавченко за ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 08:42 2018-09-26T08:42:51+03:00

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Прошедший летом 2018 года в России футбольный чемпионат мира запомнился болельщикам как яркое, шумное, но близкое и радостное событие. Не остался в стороне от спортивного праздника и Петербург. Местные жители целый месяц жили футболом вместе с болельщиками. А теперь итоги турнира подвело и руководство ФИФА, которое выразило благодарность руководству города.

- Дорогой губернатор Полтавченко, делегаты ФИФА и все члены международной команды вернулись домой с незабываемым чувством теплоты в сердце и с прекрасными воспоминаниями от игр чемпионата, прошедших в таком красивом месте, как Санкт-Петербург,- написал в благодарственном письме президент ФИФА Джанни Инфантино. Само послание в своем «Инстаграме» опубликовал пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Глава международной федерации футбола подчеркнул, что проведенный в России чемпионат мира, стал самым лучшим за всю историю. Инфантино поздравил всех организаторов с успехом, а также не забыл отметить и волонтеров, которые приложили значительные усилия, чтобы иностранные болельщики вернулись из России домой с любовью.

Напомним, что ЧМ-2018 проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Петербург принял семь матчей, в том числе полуфинал и игру за третье место. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватов со счетом 4:2.