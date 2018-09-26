2018-09-26T08:42:51+03:00
Спорт

Президент ФИФА Инфантино в письме поблагодарил Полтавченко за ЧМ-2018

Глава международной федерации футбола отметил отличную организацию соревнований в городе на Неве
Петр КИБЕР
Поделиться:
Инфантино поблагодарил Полтавченко за хороший чемпионат мира.Инфантино поблагодарил Полтавченко за хороший чемпионат мира.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Прошедший летом 2018 года в России футбольный чемпионат мира запомнился болельщикам как яркое, шумное, но близкое и радостное событие. Не остался в стороне от спортивного праздника и Петербург. Местные жители целый месяц жили футболом вместе с болельщиками. А теперь итоги турнира подвело и руководство ФИФА, которое выразило благодарность руководству города.

- Дорогой губернатор Полтавченко, делегаты ФИФА и все члены международной команды вернулись домой с незабываемым чувством теплоты в сердце и с прекрасными воспоминаниями от игр чемпионата, прошедших в таком красивом месте, как Санкт-Петербург,- написал в благодарственном письме президент ФИФА Джанни Инфантино. Само послание в своем «Инстаграме» опубликовал пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Глава международной федерации футбола подчеркнул, что проведенный в России чемпионат мира, стал самым лучшим за всю историю. Инфантино поздравил всех организаторов с успехом, а также не забыл отметить и волонтеров, которые приложили значительные усилия, чтобы иностранные болельщики вернулись из России домой с любовью.

Напомним, что ЧМ-2018 проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Петербург принял семь матчей, в том числе полуфинал и игру за третье место. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватов со счетом 4:2.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Линию скоростного трамвая от станции «Южная» до Колпино могут спроектировать раньше срока
Сто тысяч рублей заплатит управляющая компания дома Арнгольда за смену окон
На улице Дыбенко в Санкт-Петербурге погиб строитель
Сотрудники гипермаркета приняли роды у покупательницы
Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, которую изъяли у контрабандиста
По востоку от Финского залива объявлено штормовое предупреждение
Депутаты ЗакСа потребовали от Полтавченко объяснить возможную передачу Конюшенного ведомства в частные руки
Депутаты предлагают ввести штраф для гадалок и попрошаек в метро
Три человека пострадали в ДТП с автобусом Таллин-Петербург
Губернатор поздравил Олега Басилашвили с 84-летием
С 27 сентября памятник Николаю I начнут готовить к реставрации
Главный синоптик Петербурга рассказал о заморозках в городе и пообещал первое осеннее наводнение
Ночью в Петербурге горели четыре автомобиля
В больнице скончался гонщик, разбившийся на ралли «Санкт-Петербург»
Полтавченко уверен, что Петербург – один из самых безопасных городов в России
В среду в Петербурге ожидаются ливни и сильный ветер
Перепутала: В Санкт-Петербурге мать дала 3-летней девочке клофелин вместо антибиотика
МЧС предупреждает: В среду 26 сентября ветер в Петербурге разгонится до 23 метров в секунду
Дело о 25 миллионах невыплаченной зарплаты передали в суд
Петербург примет Международную регату больших учебных парусников в 2021 году
Товарищи с Северного Кавказа выпили и решили сбежать от долгов в Финляндию
Двое похитили два миллиона у РЖД