2018-09-26T09:10:24+03:00
Спорт

В больнице скончался гонщик, разбившийся на ралли «Санкт-Петербург»

Причиной смерти стали тяжелые травмы, полученные при ударе машины о дерево
Петр КИБЕР
Поделиться:
В больнице скончался гонщик, разбившийся на ралли "Санкт-Петербург". Фото: vk.com/rallyeВ больнице скончался гонщик, разбившийся на ралли "Санкт-Петербург". Фото: vk.com/rallye
Изменить размер текста:

Вчера, 25 сентября, печальная весть для всех любителей автомобильных гонок Северной столицы, пришла из Сестрорецкой больнице номер 40, где после страшной аварии находились члены экипажа, разбившегося на ралли «Санкт-Петербург». От травм, полученных при аварии, скончался пилот Александр Соловьев.

- С прискорбием сообщаем вам, что Александра Соловьёва с нами больше нет, - сообщается в группе «Любители и профи ралли» «ВКонтакте».

Его штурман Александра Крылова, пока все также остается в палате реанимации, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние спортсменки остается тяжелым.

Напомним, что авария произошла 21 сентября на допе «Разлив», что под Сестрорецком. Гоночный «Ситроен» на полном ходу врезался в дерево. От удара машину сильно смяло. Обоих спортсменов из кузова доставали спасатели.

Пилота и штурмана экстренно доставили в сестрорецкую городскую больницу, где врачи ввели гонщика в состояние искусственной комы. Но, к сожалению, травмы Александра Соловьева оказались крайне тяжелыми и спортсмен скончался.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Линию скоростного трамвая от станции «Южная» до Колпино могут спроектировать раньше срока
Сто тысяч рублей заплатит управляющая компания дома Арнгольда за смену окон
На улице Дыбенко в Санкт-Петербурге погиб строитель
Сотрудники гипермаркета приняли роды у покупательницы
Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, которую изъяли у контрабандиста
По востоку от Финского залива объявлено штормовое предупреждение
Депутаты ЗакСа потребовали от Полтавченко объяснить возможную передачу Конюшенного ведомства в частные руки
Депутаты предлагают ввести штраф для гадалок и попрошаек в метро
Три человека пострадали в ДТП с автобусом Таллин-Петербург
Губернатор поздравил Олега Басилашвили с 84-летием
С 27 сентября памятник Николаю I начнут готовить к реставрации
Главный синоптик Петербурга рассказал о заморозках в городе и пообещал первое осеннее наводнение
Ночью в Петербурге горели четыре автомобиля
Президент ФИФА Инфантино в письме поблагодарил Полтавченко за ЧМ-2018
Полтавченко уверен, что Петербург – один из самых безопасных городов в России
В среду в Петербурге ожидаются ливни и сильный ветер
Перепутала: В Санкт-Петербурге мать дала 3-летней девочке клофелин вместо антибиотика
МЧС предупреждает: В среду 26 сентября ветер в Петербурге разгонится до 23 метров в секунду
Дело о 25 миллионах невыплаченной зарплаты передали в суд
Петербург примет Международную регату больших учебных парусников в 2021 году
Товарищи с Северного Кавказа выпили и решили сбежать от долгов в Финляндию
Двое похитили два миллиона у РЖД