В больнице скончался гонщик, разбившийся на ралли «Санкт-Петербург»

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-26T09:10:24+03:00

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Вчера, 25 сентября, печальная весть для всех любителей автомобильных гонок Северной столицы, пришла из Сестрорецкой больнице номер 40, где после страшной аварии находились члены экипажа, разбившегося на ралли «Санкт-Петербург». От травм, полученных при аварии, скончался пилот Александр Соловьев.

- С прискорбием сообщаем вам, что Александра Соловьёва с нами больше нет, - сообщается в группе «Любители и профи ралли» «ВКонтакте».

Его штурман Александра Крылова, пока все также остается в палате реанимации, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние спортсменки остается тяжелым.

Напомним, что авария произошла 21 сентября на допе «Разлив», что под Сестрорецком. Гоночный «Ситроен» на полном ходу врезался в дерево. От удара машину сильно смяло. Обоих спортсменов из кузова доставали спасатели.

Пилота и штурмана экстренно доставили в сестрорецкую городскую больницу, где врачи ввели гонщика в состояние искусственной комы. Но, к сожалению, травмы Александра Соловьева оказались крайне тяжелыми и спортсмен скончался.