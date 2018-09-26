Ночью в Петербурге горели четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 09:37 2018-09-26T09:37:33+03:00

Огонь полностью уничтожил моторные отсеки «Приоры» и «Соляриса», а также пожег краску на «Ладе» и «Рено»

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Ночь 26 сентября выдалась неспокойной как для петербургских пожарных, так и для владельцев автомобилей, которые вспыхнули далеко заполночь. Огонь сильно пожег две машины и повредил еще парочку.

- В 01:51 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, улица Одоевского, дом 10. В автомобиле марки «Хендай Солярис» загорелся моторный отсек, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, однако передняя часть машины выгорела полностью.

Аналогичный случай произошел в Колпино. Там, около двух часов ночи, на Заводском проспекте вспыхнула «Приора». У отечественного автомобиля также пламя пошло из под капота. До того, как на место ЧП прибыли огнеборцы, пожар успел уничтожить моторный отсек машины и попортить краску на двух стоящих рядом автомобилях. Пострадавшими оказались владельцы скромных «Рено Логан» и ВАЗ-2112.

По счастью, оба инцидента произошли ночью, поэтому никто из людей не пострадал. В причинах возгораний будут разбираться дознаватели.