2018-09-26T09:37:33+03:00
Происшествия

Ночью в Петербурге горели четыре автомобиля

Огонь полностью уничтожил моторные отсеки «Приоры» и «Соляриса», а также пожег краску на «Ладе» и «Рено»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Ночью в Петербурге горели четыре автомобиля.Ночью в Петербурге горели четыре автомобиля.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Ночь 26 сентября выдалась неспокойной как для петербургских пожарных, так и для владельцев автомобилей, которые вспыхнули далеко заполночь. Огонь сильно пожег две машины и повредил еще парочку.

- В 01:51 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, улица Одоевского, дом 10. В автомобиле марки «Хендай Солярис» загорелся моторный отсек, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, однако передняя часть машины выгорела полностью.

Аналогичный случай произошел в Колпино. Там, около двух часов ночи, на Заводском проспекте вспыхнула «Приора». У отечественного автомобиля также пламя пошло из под капота. До того, как на место ЧП прибыли огнеборцы, пожар успел уничтожить моторный отсек машины и попортить краску на двух стоящих рядом автомобилях. Пострадавшими оказались владельцы скромных «Рено Логан» и ВАЗ-2112.

По счастью, оба инцидента произошли ночью, поэтому никто из людей не пострадал. В причинах возгораний будут разбираться дознаватели.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Линию скоростного трамвая от станции «Южная» до Колпино могут спроектировать раньше срока
Сто тысяч рублей заплатит управляющая компания дома Арнгольда за смену окон
На улице Дыбенко в Санкт-Петербурге погиб строитель
Сотрудники гипермаркета приняли роды у покупательницы
Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, которую изъяли у контрабандиста
По востоку от Финского залива объявлено штормовое предупреждение
Депутаты ЗакСа потребовали от Полтавченко объяснить возможную передачу Конюшенного ведомства в частные руки
Депутаты предлагают ввести штраф для гадалок и попрошаек в метро
Три человека пострадали в ДТП с автобусом Таллин-Петербург
Губернатор поздравил Олега Басилашвили с 84-летием
С 27 сентября памятник Николаю I начнут готовить к реставрации
Главный синоптик Петербурга рассказал о заморозках в городе и пообещал первое осеннее наводнение
В больнице скончался гонщик, разбившийся на ралли «Санкт-Петербург»
Президент ФИФА Инфантино в письме поблагодарил Полтавченко за ЧМ-2018
Полтавченко уверен, что Петербург – один из самых безопасных городов в России
В среду в Петербурге ожидаются ливни и сильный ветер
Перепутала: В Санкт-Петербурге мать дала 3-летней девочке клофелин вместо антибиотика
МЧС предупреждает: В среду 26 сентября ветер в Петербурге разгонится до 23 метров в секунду
Дело о 25 миллионах невыплаченной зарплаты передали в суд
Петербург примет Международную регату больших учебных парусников в 2021 году
Товарищи с Северного Кавказа выпили и решили сбежать от долгов в Финляндию
Двое похитили два миллиона у РЖД