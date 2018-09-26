Главный синоптик Петербурга рассказал о заморозках в городе и пообещал первое осеннее наводнение

СЕГОДНЯ 10:24 2018-09-26T10:24:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Только накануне метеорологи пообещали петербуржцам в среду сильный ветер и ливни, а уже сегодня по поводу осенней погоды высказался главный городской синоптик.

- Вчера средняя суточная температура воздуха в Санкт-Петербурге впервые опустилась ниже нормы и достигла +7. А ночью в большинстве восточных районов области уже были заморозки до -1…-3 градусов, - написал в соцсетях Александр Колесов.

Но и это еще не все, как говорят торговцы в телемагазине. Кроме похолодания и штормового ветра, а порывы в прибрежных районах могут достигать 23 метров в секунду, Петербург ждет первое осеннее наводнение.

Вода, по ожиданиям главного городского синоптика, поднимется предстоящей ночью, но пока уровень отметки у Горного института держится на скромных 88 сантиметрах.

А вообще, в среду, 26 сентября, погода не порадует петербуржцев. Даже если с утра светит солнце, это не должно обманывать горожан.

- Уже до обеда пойдет дождь и на северо-западный регион обрушится штормовой циклон, - пообещал Александр Колесов.