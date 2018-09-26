2018-09-26T13:08:35+03:00
Звезды

Губернатор поздравил Олега Басилашвили с 84-летием

Народный артист СССР и почетный житель Санкт-Петербурга сегодня отмечает свой день рождения
Петр КИБЕР
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Губернатор поздравил Олега Басилашвили с 84-летием.Губернатор поздравил Олега Басилашвили с 84-летием.Фото: Александр ГЛУЗ
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Мало кого из петербургских артистов так любят и ценят, как Олега Басилашвили. За долгие годы актерской карьеры он сыграл множество ролей, но всем запомнился как безвольный Базыкин из «Осеннего марафона» и самовлюбленный Самохвалов из «Служебного романа». Сегодня артист празднует свой день рождения, с которым его поздравил губернатор Северной столицы.

- Ваше неподражаемое актерское мастерство и активная гражданская позиция – достойный пример для молодого поколения артистов, - приводит слова Георгия Полтавченко пресс-служба Смольного.

Сам актер обычно празднует свои дни рождения в кругу семьи и не любит пышных торжеств. Уже долгие годы Олег Басилашвили, по рождению коренной москвич. Живет и работает в городе на Неве. С 1956 года его творческая жизнь связана с ленинградскими театрами, а с 1959 года – почти 60 лет, он служит в БДТ имени Товстоногова.

В начале 90-х годов прошлого века актер даже был избран в совет народных депутатов РСФСР от Ленинграда, а позднее активно участвовал в политической жизни современной России. В последнее время Олег Басилашвили отошел от избирательных баталий и сосредоточился на актерской работе.

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