Три человека пострадали в ДТП с автобусом Таллин-Петербург

СЕГОДНЯ 13:49 2018-09-26T13:49:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Два водителя и пассажир легковых иномарок попали в больницу после тройного столкновения с автобусом, следовавшим из Таллина в Санкт-Петербург. Серьезная авария произошла вчера, 25 сентября, на 132-м километре трассы «Нарва» под Кингисеппом.

- Около 20:30 37-летний водитель автомобиля «Опель Векрта» не справился с управлением и столкнулся с шедшим рядом автобусом. От удара иномарку откинуло на другой «Опель» - «Мериву». В результате ДТП обе машины оказались в канаве, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

И если автобус получил минимальные повреждения – небольшую вмятину и лопнувшее от удара боковое стекло, то оба «Опеля» пойдут под списание. У «Меривы» снесена вся левая передняя часть. Его водитель – 47-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сильно разбита и «Вектра». У легковушки, улетевшей в деревья, раскурочен весь перед и частично сорвана крыша. В этой машине пострадавших оказалось двое – 30-летний шофер и его 34-летний пассажир.

Никто из ехавших в автобусе, за медицинской помощью не обращался. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД,