2018-09-26T14:28:50+03:00
Общество

Депутаты ЗакСа потребовали от Полтавченко объяснить возможную передачу Конюшенного ведомства в частные руки

Запрос на имя губернатора от лица депутата Ковалева поддержали все парламентарии
Петр КИБЕР
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Депутаты ЗакСа потребовали от Полтавченко объяснить возможную передачу Конюшенного ведомства в частные руки.Депутаты ЗакСа потребовали от Полтавченко объяснить возможную передачу Конюшенного ведомства в частные руки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Здание Конюшенного ведомства, стоящее в самом центре Петербурга и долгие годы находящееся в аварийном состоянии, заинтересовало депутатов городского ЗакСа. Алексей Ковалев направил запрос в адрес губернатора, в котором просит пояснить, почему исторический объект может оказаться в руках частных инвесторов.

- Депутат узнал о готовящемся конкурсе на заключение концессионного соглашения о работах по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения – здания Конюшенного ведомства, - пишут «Невские новости»

Учитывая, что раньше памятник намеревались передать в ведение Музея истории Санкт-Петербурга, инициатива вызвала серьезные опасения парламентариев. В том числе и потому, что с ними не посоветовались.

Сейчас в ЗакСе хотят узнать, представят ли новую концепцию на рассмотрения депутатов, и почему сорвалась передача объекта в музейное ведомство.

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