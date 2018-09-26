Депутаты ЗакСа потребовали от Полтавченко объяснить возможную передачу Конюшенного ведомства в частные руки

СЕГОДНЯ 14:28 2018-09-26T14:28:50+03:00

Запрос на имя губернатора от лица депутата Ковалева поддержали все парламентарии

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Здание Конюшенного ведомства, стоящее в самом центре Петербурга и долгие годы находящееся в аварийном состоянии, заинтересовало депутатов городского ЗакСа. Алексей Ковалев направил запрос в адрес губернатора, в котором просит пояснить, почему исторический объект может оказаться в руках частных инвесторов.

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Учитывая, что раньше памятник намеревались передать в ведение Музея истории Санкт-Петербурга, инициатива вызвала серьезные опасения парламентариев. В том числе и потому, что с ними не посоветовались.

Сейчас в ЗакСе хотят узнать, представят ли новую концепцию на рассмотрения депутатов, и почему сорвалась передача объекта в музейное ведомство.