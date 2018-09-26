2018-09-26T16:40:19+03:00
Общество

По востоку от Финского залива объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют усиление юго-западного и западного ветра вечером 26 сентября
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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МЧС передал экстренное предупреждение в Петербурге 26 сентября 2018 года.МЧС передал экстренное предупреждение в Петербурге 26 сентября 2018 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ветер в Санкт-Петербурге из разряда сильного перешел в разряд штормового. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», такой прогноз сделали синоптики на вторую половину дня 26 сентября. По их информации, ветер усилится по востоку от Финского залива после четырех часов дня. Скорость порывов будет доходить до 25-27 метров в секунду. Продержится такая непростая погода примерно до семи часов вечера.

- 26 сентября повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях Ленинградской области, в том числе аварий с участием маломерных судов, - объяснили в ведомстве.

На воде находиться будет опасно потому, что сильный ветер вызовет волны. Их прогнозируемая высота – три-четыре метра.

Сопровождаться разгул стихии будет сильными дождями, а местами даже ливнями.

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