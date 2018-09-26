Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, которую изъяли у контрабандиста

СЕГОДНЯ 17:16 2018-09-26T17:16:38+03:00

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В Михайловском дворце 26 сентября состоялась церемония передачи картины «Зимний пейзаж» художника Алексея Саврасова в собрание Государственного Русского музея. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Петербург», произведение искусства изъяли из багажа путешественника, который ехал в Китай.

- На тематических, персональных выставках работа будет появляться, а пока побудет в запасе, - пояснил ведущий научный сотрудник музея Сергей Кривонденченков. – Это работа позднего периода. Таких произведений у нас в коллекции мало, поэтому она будет важным дополнением.

Кроме картины, Русский музей получил альбомы художницы Ольги Лагоды-Шишкиной, которая была ученицей Саврасова, а потом стала его супругой.

Картина попала в музей после того, как пограничники задержали гражданина Китая, который вез произведение искусства в обычном чемодане. Мужчина планировал продать картину за 13 миллионов рублей, но его умысел раскрыли, однако вопрос о незаконном происхождении картины оказался спорным.

- Мы не доказали, что он приобрел эти картины незаконным путем, - пояснил начальник пресс-службы ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Кочетков.