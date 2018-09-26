Сотрудники гипермаркета приняли роды у покупательницы

СЕГОДНЯ 18:08 2018-09-26T18:09:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В гипермаркете «Лента» вчера, 25 сентября, родился малыш. Как рассказали в пресс-службе сети, вечером в магазин на Таллинском шоссе за покупками пришла семейная пара. Но пошопиться семья не успела – женщина отлучилась в туалет где у нее отошли воды.

- Сотрудники магазина тут же вызвали скорую помощь и находились рядом с роженицей до прибытия врачей, обеспечив её всем необходимым, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе сети.

Известно, что роженица родила до приезда врачей. Принимать роды помогали сразу пятеро сотрудников магазина.

Кстати, на прошлой неделе петербурженка родила сына в метро, на станции «Технологический институт».