2018-09-26T18:09:42+03:00
Общество

Сотрудники гипермаркета приняли роды у покупательницы

Воды у женщины отошли прямо в магазине
Алла МЕХОНЦЕВА
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В Петербурге сотрудники гипермаркета приняли у женщины родыВ Петербурге сотрудники гипермаркета приняли у женщины родыФото: Александр ГЛУЗ
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В гипермаркете «Лента» вчера, 25 сентября, родился малыш. Как рассказали в пресс-службе сети, вечером в магазин на Таллинском шоссе за покупками пришла семейная пара. Но пошопиться семья не успела – женщина отлучилась в туалет где у нее отошли воды.

- Сотрудники магазина тут же вызвали скорую помощь и находились рядом с роженицей до прибытия врачей, обеспечив её всем необходимым, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе сети.

Известно, что роженица родила до приезда врачей. Принимать роды помогали сразу пятеро сотрудников магазина.

Кстати, на прошлой неделе петербурженка родила сына в метро, на станции «Технологический институт».

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