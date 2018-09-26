На улице Дыбенко в Санкт-Петербурге погиб строитель

СЕГОДНЯ 18:09 2018-09-26T18:09:55+03:00

По одной из версий, на мужчину упала строительная стрела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Санкт-Петербурге на стройке погиб 26-летний мужчина. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе городского СУ СКР, есть основания полагать, что трагедия произошла вечером 24 сентября из-за нарушения техники безопасности при строительстве.

- По предварительным данным, смерть рабочего наступила в результате обрушения и падения на него металлической конструкции, - отметили в пресс-службе ведомства.

Известно, что мужчина работал на стройке на улице Дыбенко, там как раз возводят жилой комплекс. Сейчас на месте происшествия работают следователи, сотрудники судебной медицины и государственной инспекции труда. Следователи назначили несколько экспертиз, чтобы установить обстоятельства, при которых все произошло.

Возбуждено уголовное дело «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», его расследованием занимается следственный отдел Невского района.