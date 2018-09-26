2018-09-26T18:32:54+03:00
Общество

Сто тысяч рублей заплатит управляющая компания дома Арнгольда за смену окон

Исторические рамы с витражами нельзя было менять на обычные металлопластиковые
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Было самовольно демонтировано 18 двойных деревянных оконных заполнений. Фото: пресс-служба КГИОП.Было самовольно демонтировано 18 двойных деревянных оконных заполнений. Фото: пресс-служба КГИОП.
Изменить размер текста:

По решению Смольнинского районного суда управляющая компания, которая обслуживает дом Арнгольда (ул. 8 я Советская, 49, литера А) заплатит сто тысяч рублей штрафа. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе КГИОП, наказание последовало за самовольную замену исторических оконных рам в здании, которое является объектом культурного наследия.

- Было самовольно демонтировано 18 двойных деревянных оконных заполнений на межэтажных лестничных площадках парадной лестницы, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Большая часть замененных окон – исторические витражи с геометрическим рисунком. Взамен них поставили обычные белые металлопластиковые окна.

В отношении управляющей компании возбудили дело об административном правонарушении. Суд признал компанию виновной и назначил штраф в сто тысяч рублей. Кроме того, ее нужно за полтора года поменять окна в соответствии с требованиями, которые предъявляет Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Линию скоростного трамвая от станции «Южная» до Колпино могут спроектировать раньше срока
На улице Дыбенко в Санкт-Петербурге погиб строитель
Сотрудники гипермаркета приняли роды у покупательницы
Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, которую изъяли у контрабандиста
По востоку от Финского залива объявлено штормовое предупреждение
Депутаты ЗакСа потребовали от Полтавченко объяснить возможную передачу Конюшенного ведомства в частные руки
Депутаты предлагают ввести штраф для гадалок и попрошаек в метро
Три человека пострадали в ДТП с автобусом Таллин-Петербург
Губернатор поздравил Олега Басилашвили с 84-летием
С 27 сентября памятник Николаю I начнут готовить к реставрации
Главный синоптик Петербурга рассказал о заморозках в городе и пообещал первое осеннее наводнение
Ночью в Петербурге горели четыре автомобиля
В больнице скончался гонщик, разбившийся на ралли «Санкт-Петербург»
Президент ФИФА Инфантино в письме поблагодарил Полтавченко за ЧМ-2018
Полтавченко уверен, что Петербург – один из самых безопасных городов в России
В среду в Петербурге ожидаются ливни и сильный ветер
Перепутала: В Санкт-Петербурге мать дала 3-летней девочке клофелин вместо антибиотика
МЧС предупреждает: В среду 26 сентября ветер в Петербурге разгонится до 23 метров в секунду
Дело о 25 миллионах невыплаченной зарплаты передали в суд
Петербург примет Международную регату больших учебных парусников в 2021 году
Товарищи с Северного Кавказа выпили и решили сбежать от долгов в Финляндию
Двое похитили два миллиона у РЖД