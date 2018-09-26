Сто тысяч рублей заплатит управляющая компания дома Арнгольда за смену окон

СЕГОДНЯ 18:32 2018-09-26T18:32:54+03:00

Исторические рамы с витражами нельзя было менять на обычные металлопластиковые

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По решению Смольнинского районного суда управляющая компания, которая обслуживает дом Арнгольда (ул. 8 я Советская, 49, литера А) заплатит сто тысяч рублей штрафа. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе КГИОП, наказание последовало за самовольную замену исторических оконных рам в здании, которое является объектом культурного наследия.

- Было самовольно демонтировано 18 двойных деревянных оконных заполнений на межэтажных лестничных площадках парадной лестницы, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Большая часть замененных окон – исторические витражи с геометрическим рисунком. Взамен них поставили обычные белые металлопластиковые окна.

В отношении управляющей компании возбудили дело об административном правонарушении. Суд признал компанию виновной и назначил штраф в сто тысяч рублей. Кроме того, ее нужно за полтора года поменять окна в соответствии с требованиями, которые предъявляет Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.