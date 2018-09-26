Линию скоростного трамвая от станции «Южная» до Колпино могут спроектировать раньше срока

26 Сент. 19:16 2018-09-26T19:16:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин провел совещание о создании линии скоростного трамвая по маршруту от будущей станции метро «Южная» до города Колпино. В нем приняли участие главы Комитетов по транспорту, развитию транспортной инфраструктуры, инвестициям, градостроительству и архитектуре, а также СПб ГУП «Горэлектротранс». Об этом сообщили в пресс-службе Игоря Албина.

Проектирование линии планируют завершить к декабрю 2019 года. Протяженность трамвайного пути составит 12,7 километров. А предельный пассажиропоток на нем будет около 35,4 тысяч человек в сутки.

– Проектом планировки территории предусматривается создание двух конечных остановочных пунктов, остановочных площадок, строительство искусственных сооружений (мосты, путепроводы). Конечная станция в районе ст. метро «Южная» совмещена с транспортно-пересадочным узлом «Южный» и представляет из себя трамвайное кольцо, – отметили в пресс-службе вице-губернатора.

Игорь Албин поручил рассмотреть возможность сокращения сроков проектирования, чтобы работы могли быть завершены на три-четыре месяца раньше планов. Отмечается, что на следующее совещание пригласят компании-субподрядчиков и генерального проектировщика проекта - ООО «ГеоКад».