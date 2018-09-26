В Кронштадте демонтировали Доковый мост XIX века для реставрации

26 Сент. 19:50 2018-09-26T19:50:10+03:00

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Доковый мост через Петровский канал в Кронштадте сегодня сняли со своего законного места. Автомобильную переправу перенесли два крана на Макаровскую улицу, чтобы специалисты могли провести капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района.

При этом для работ Доковый мост разобрали и разместили исторические консрукции на проезжей части. Уже с 23 августа из-за работ с переправой проезд по Макаровской улице невозможен. До 20 июня следующего года сквозное движение транспорта по ней перекрыто. Кроме того, внесены изменения в маршрут автобусов 1Кр, 3Кр, сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Уникальному сооружению XIX века собираются не просто обновить изношенные детали, но и вернуть исторический облик – восстановить поворотный механизм, а также облицовочные камни.

Мост был построен в 1854-1856 годах на месте деревянной раздвижной переправы под названием Горбатый мост. Новое имя – Доковый – получил из-за близкого расположения к Петровскому доку.