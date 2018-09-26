2018-09-26T19:50:10+03:00
Общество

В Кронштадте демонтировали Доковый мост XIX века для реставрации

Завершить ремонт планируют к маю следующего года
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Исторический мост в Кронштадте демонтировали на ремонт. Фото: скриншот видео пресс-службы администрации Кронштадского района.Исторический мост в Кронштадте демонтировали на ремонт. Фото: скриншот видео пресс-службы администрации Кронштадского района.
Изменить размер текста:

Доковый мост через Петровский канал в Кронштадте сегодня сняли со своего законного места. Автомобильную переправу перенесли два крана на Макаровскую улицу, чтобы специалисты могли провести капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района.

При этом для работ Доковый мост разобрали и разместили исторические консрукции на проезжей части. Уже с 23 августа из-за работ с переправой проезд по Макаровской улице невозможен. До 20 июня следующего года сквозное движение транспорта по ней перекрыто. Кроме того, внесены изменения в маршрут автобусов 1Кр, 3Кр, сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Уникальному сооружению XIX века собираются не просто обновить изношенные детали, но и вернуть исторический облик – восстановить поворотный механизм, а также облицовочные камни.

Мост был построен в 1854-1856 годах на месте деревянной раздвижной переправы под названием Горбатый мост. Новое имя – Доковый – получил из-за близкого расположения к Петровскому доку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ночь на 30 сентября в Ленобласти ожидаются заморозки до минус 3 и мокрый снег
С 28 сентября в Петербурге начнется регулярный отопительный сезон
В Купчино грабитель на велосипеде вынес из «Связного» мешок с деньгами
В Мариинской больнице умер мужчина, которому исполосовали живот в центре Петербурга
За украденный у подростка электроскутер, цыганскому барону дали год колонии
С экстремалом, который во время шторма прогулялся по канату, побеседовали полицейские
В Петербурге от причала верфи ветром оторвало строящийся корабль
Ветер крушит и ломает: упавшие деревья и дорожные знаки побили несколько машин
Обводный канал заволокло паром из-за прорыва трубы
На Российском путепроводе водитель бросил разбитый об ограждение «Кадиллак»
Новый подрядчик забьет сваи для фондохранилища Эрмитажа за 263 миллиона рублей
Илья Воробьев: Приятно было победить в 700-й игре СКА в КХЛ
Петербург пережил первое наводнение, но дамбу могут снова закрыть из-за шторма
В ближайшие выходные в Ленинградской области выпадет первый снег
В Санкт-Петербурге канатоходец три часа шел по тросу, натянутому на высоте 15 этажа
Петербург требует со строителей "Новокрестовской" и "Беговой" больше 1 миллиарда рублей
Утром 27 сентября на трассу "Кола" не пустят машины и поезда
В Санкт-Петербурге ищут девочку с татуировкой розы и черепа
«Пионерскую» проверяли почти полтора часа
В Курортном районе ураган валит деревья
Вечером в среду Петербург встал в девятибалльных пробках
Линию скоростного трамвая от станции «Южная» до Колпино могут спроектировать раньше срока
Сто тысяч рублей заплатит управляющая компания дома Арнгольда за смену окон
На улице Дыбенко в Санкт-Петербурге погиб строитель