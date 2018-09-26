Вечером в среду Петербург встал в девятибалльных пробках

26 Сент. 20:17 2018-09-26T20:18:13+03:00

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Середина недели не порадовала петербуржцев погодой. О сильных дождях и ветре заранее предупреждали горожан в МЧС. К вечеру непогода усилилась и подпортила жизнь автомобилистам. Северная столица встала в заторах, а сервис «Яндекс.Пробки» показывает девять баллов и окаршенные красным цветом улицы на карте.

Пробки собрались почти по всему городу, застряли водители на Каменностровском, Московском, Витебском проспектах, Большой Пушкарской, улице Салова и других магистралях города. Затруднен проезд и в центре города на Неве. Так, скорость движения по Невскому проспекту и Садовой улице не превышает 3-4 километров в час. Ситуацию усложняют и десятки ДТП на дорогах города.

Напомним также, что сегодня, 26 сентября, в Северной столице поднялся уровень воды в акватории Невской губы. Из-за угрозы наводнения затворы Комплекса защитных сооружений закрыли.