В Курортном районе ураган валит деревья

26 Сент. 20:48 2018-09-26T21:03:47+03:00

Об этом сообщают очевидцы в соцсети

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В Петербурге синоптики обещали непогоду и не обманули. В МЧС горожан заранее предупреждали о ливнях и шквалистом ветре. И природа уже показала свой суровый нрав. Очевидцы сообщили о том, что ураган сносит деревья в Курортном районе Северной столицы.

Один из случаев произошел в Зеленогорске. Красноречивой фотографией поделился очевидец в соцсети.

– Вот так вот – вчера еще стояло, а сегодня завалилось! – пишут в комментариях под кадром.

В Зеленогорске из-за непогоды упало дерево. Фото: Группа ВКонтаке "ДТП и ЧП |

К счастью, судя по фотографии, рядом не оказалось ни людей, ни машин, и никто не пострадал. А вот в другом месте Курортного района произошла ситуация посерьезнее. Там зеленая громада завалила дорогу.

– На Приморском шоссе в Репино упало дерево, перегородило дорогу, – рассказал очевидец в соцсети.

На фотографии видно, что дерево зацепило провода и сорвало их. Теперь чтобы автомобилисты смогли проехать по этому участку шоссе, им придется дождаться спецслужбы, которые устранят последствия урагана.