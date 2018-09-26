В Курортном районе ураган валит деревья
В Петербурге синоптики обещали непогоду и не обманули. В МЧС горожан заранее предупреждали о ливнях и шквалистом ветре. И природа уже показала свой суровый нрав. Очевидцы сообщили о том, что ураган сносит деревья в Курортном районе Северной столицы.
Один из случаев произошел в Зеленогорске. Красноречивой фотографией поделился очевидец в соцсети.
– Вот так вот – вчера еще стояло, а сегодня завалилось! – пишут в комментариях под кадром.
В Зеленогорске из-за непогоды упало дерево. Фото: Группа ВКонтаке "ДТП и ЧП |
К счастью, судя по фотографии, рядом не оказалось ни людей, ни машин, и никто не пострадал. А вот в другом месте Курортного района произошла ситуация посерьезнее. Там зеленая громада завалила дорогу.
– На Приморском шоссе в Репино упало дерево, перегородило дорогу, – рассказал очевидец в соцсети.
На фотографии видно, что дерево зацепило провода и сорвало их. Теперь чтобы автомобилисты смогли проехать по этому участку шоссе, им придется дождаться спецслужбы, которые устранят последствия урагана.