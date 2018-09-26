«Пионерскую» проверяли почти полтора часа
Почти полтора часа днем 26 сентября станция метро «Пионерская» была недоступна для пассажиров. Вестибюль станции сегодня, в среду, закрыли в 14:42. Поезда следовали мимо «Пионерской» до 16:06. До этого же времени попасть на станцию синей ветки подземки пассажиры не могли. Тем, кто уже следовал в вагонах, приходилось ехать либо в одну сторону до «Удельной», либо в другую – до «Черной речки».
Спокойствие пассажиров нарушил обнаруженный на станции бесхозный предмет. Вновь забывчивый пассажир оставил свои вещи и ушел, не спохватившись.
– В 16:06 станция «Пионерская» открыта, опасных предметов не обнаружено, – сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
Проверка бесхозного предмета заняла 1 час 24 минуты. К счастью, оказалось, что угрозы он не представлял.