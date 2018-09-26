2018-09-26T21:20:46+03:00
Общество

«Пионерскую» проверяли почти полтора часа

Бесхозный предмет на станции метро оказался неопасным
Евгения МОСКВИНА
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После проверки, которая заняла больше часа, "Пионерскую" открыли в 16:06.После проверки, которая заняла больше часа, "Пионерскую" открыли в 16:06.Фото: Тимур ХАНОВ
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Почти полтора часа днем 26 сентября станция метро «Пионерская» была недоступна для пассажиров. Вестибюль станции сегодня, в среду, закрыли в 14:42. Поезда следовали мимо «Пионерской» до 16:06. До этого же времени попасть на станцию синей ветки подземки пассажиры не могли. Тем, кто уже следовал в вагонах, приходилось ехать либо в одну сторону до «Удельной», либо в другую – до «Черной речки».

Спокойствие пассажиров нарушил обнаруженный на станции бесхозный предмет. Вновь забывчивый пассажир оставил свои вещи и ушел, не спохватившись.

– В 16:06 станция «Пионерская» открыта, опасных предметов не обнаружено, – сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Проверка бесхозного предмета заняла 1 час 24 минуты. К счастью, оказалось, что угрозы он не представлял.

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