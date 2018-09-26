В Санкт-Петербурге ищут девочку с татуировкой розы и черепа

26 Сент. 22:22 2018-09-26T22:29:34+03:00

Школьница пропала еще три недели назад

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В Санкт-Петербурге родители, полиция и волонтеры ищут школьницу. Она ушла из дома 31 по улице Димитрова еще пятого сентября. И вот уже три недели о девушке ничего не слышно.

Зовут пропавшую Аня Шалагина. Ей 14 лет, рост около 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы прямые черные, на затылке снизу обриты.

Уходя из дома, Аня надела черные зауженные джинсы и серую толстовку со светлой надписью "Питерский Щит". На ногах - светло-зеленые кроссовки с белыми полосками и белыми шнурками. За спиной - розовый рюкзак с учебниками.

- На внутренней и тыльной сторонах предплечий есть шрамы, на левой руке - татуировки в виде розы и черепа в профиль, - уточняют в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Всех, кто хоть что-то знает о местонахождении Ани, просят позвонить по телефонам: 766-02-02 или 8-952-289-67-90.