2018-09-26T22:29:34+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге ищут девочку с татуировкой розы и черепа

Школьница пропала еще три недели назад
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Пропавшая 14-летняя АняПропавшая 14-летняя Аня
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге родители, полиция и волонтеры ищут школьницу. Она ушла из дома 31 по улице Димитрова еще пятого сентября. И вот уже три недели о девушке ничего не слышно.

Зовут пропавшую Аня Шалагина. Ей 14 лет, рост около 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы прямые черные, на затылке снизу обриты.

Уходя из дома, Аня надела черные зауженные джинсы и серую толстовку со светлой надписью "Питерский Щит". На ногах - светло-зеленые кроссовки с белыми полосками и белыми шнурками. За спиной - розовый рюкзак с учебниками.

- На внутренней и тыльной сторонах предплечий есть шрамы, на левой руке - татуировки в виде розы и черепа в профиль, - уточняют в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Всех, кто хоть что-то знает о местонахождении Ани, просят позвонить по телефонам: 766-02-02 или 8-952-289-67-90.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ночь на 30 сентября в Ленобласти ожидаются заморозки до минус 3 и мокрый снег
С 28 сентября в Петербурге начнется регулярный отопительный сезон
В Купчино грабитель на велосипеде вынес из «Связного» мешок с деньгами
В Мариинской больнице умер мужчина, которому исполосовали живот в центре Петербурга
За украденный у подростка электроскутер, цыганскому барону дали год колонии
С экстремалом, который во время шторма прогулялся по канату, побеседовали полицейские
В Петербурге от причала верфи ветром оторвало строящийся корабль
Ветер крушит и ломает: упавшие деревья и дорожные знаки побили несколько машин
Обводный канал заволокло паром из-за прорыва трубы
На Российском путепроводе водитель бросил разбитый об ограждение «Кадиллак»
Новый подрядчик забьет сваи для фондохранилища Эрмитажа за 263 миллиона рублей
Илья Воробьев: Приятно было победить в 700-й игре СКА в КХЛ
Петербург пережил первое наводнение, но дамбу могут снова закрыть из-за шторма
В ближайшие выходные в Ленинградской области выпадет первый снег
В Санкт-Петербурге канатоходец три часа шел по тросу, натянутому на высоте 15 этажа
Петербург требует со строителей "Новокрестовской" и "Беговой" больше 1 миллиарда рублей
Утром 27 сентября на трассу "Кола" не пустят машины и поезда
«Пионерскую» проверяли почти полтора часа
В Курортном районе ураган валит деревья
Вечером в среду Петербург встал в девятибалльных пробках
В Кронштадте демонтировали Доковый мост XIX века для реставрации
Линию скоростного трамвая от станции «Южная» до Колпино могут спроектировать раньше срока
Сто тысяч рублей заплатит управляющая компания дома Арнгольда за смену окон
На улице Дыбенко в Санкт-Петербурге погиб строитель