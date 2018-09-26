2018-09-26T22:51:48+03:00
Авто

Утром 27 сентября на трассу "Кола" не пустят машины и поезда

Речь идет об участке неподалеку от города Лодейное поле
Елена МОЛОДКИНА
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Мост через реку Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"Мост через реку Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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На трассе "Кола", соединяющей Санкт-Петербург с Норвежской границей, 27 сентября перекроют движение. Автомобилям полностью закроют путь в период с 08:50 до 10:50.

Как сообщают в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в это время разведут мост через реку Свирь - на 236 километре федеральной автомобильной дороги. Переправу поднимут для пропуска негабаритного судна.

Этот мост совмещенный. Он предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Так что в течение двух часов по нему не смогут проехать не только автомобилисты, но и машинисты, управляющие поездами.

- Просим учесть эту информацию при планировании маршрутов, - уточняют в пресс-службе Упрдора.

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